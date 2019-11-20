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رقم الخبر: 268622 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: اقتصاد  
الصينيون أعلنوا إستعداهم للإستثمار في المشاريع الإيرانية سريعة المردود
رئيس غرفة تجارة طهران:

الصينيون أعلنوا إستعداهم للإستثمار في المشاريع الإيرانية سريعة المردود

صرح رئيس غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، في إشارة إلى زيارة غرفة التجارة الإيرانية إلى الصين، بأنه في هذه الزيارة أعلنت الغرفة الدولية الصينية، والتي تضم 500 شركة، استعدادها للاستثمار في مشاريع إيران السريعة الأثر، لاسيما في قطاعي التعدين والزراعة .

وأضاف مسعود خوانساري، الثلاثاء، في الاجتماع الثامن لغرفة تجارة طهران حول زيارة الصين: ان هذه الزيارة كان من المقرر أن تتم خلال العامين الماضيين، منوهاً الى إجراء هذه الزيارة الأسبوع الماضي وإجراء محادثات مع غرفة التجارة الصينية في بكين وشانغهاي وبعض المنظمات الأخرى.

ووصف خوانساري الاجتماعات التي عقدت بالفعالة، وقال عن الاتفاقات التي أبرمت: لقد اتفقنا مع الغرفة الصينية على إنشاء لجنة تحكيم مشتركة حتى نتمكن من حل النزاعات بين التجار والصناعيين هناك. وأضاف: ان الصينيين استثمروا حوالي ألفين و200 مليار دولار في الخارج من عام 2012 إلى 2019؛ موضحاً إن ثلث التجارة الصينية تجري في غرفة شنغهاي، هذه الغرفة أبرمت صفقات بقيمة 52 مليار دولار في معرض استيراد الصين الأول العام الماضي، وهذا العام تم توقيع صفقات بقيمة 71 مليار دولار في غضون خمسة أيام من المعرض. وصرح بأن الإيرانيين لم يكونوا حاضرين بالشكل المطلوب في المعرض، ولم تشارك إيران في هذا المعرض بصورة تخصصية واكتفت بعرض منتجات مثل الفستق والسجاد في جناح واحد.

وبخصوص تعاون الصين مع إيران في مجال السياحة، قال خوانساري: إن الصينيين أنفقوا نحو 120 مليار دولار في الخارج على السياحة هذا العام والتي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2025؛ موضحاً ان جميع غرف الصين أعلنت استعدادها للتعاون مع إيران في هذا الصدد.

 

 
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