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رقم الخبر: 268621 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 17:49 الاقسام: دوليات  
أنقرة تدين إعلان واشنطن بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أنقرة تدين إعلان واشنطن بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدانت الخارجية التركية إعلان الإدارة الأمريكية بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتبرته بمثابة مثال متهور جديد للموقف الأمريكي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غيرالقانونية.

وقالت الخارجية التركية في بيانها، إن هذا القرار الأمريكي ليس له صلاحية من حيث القانون الدولي.

وعلق وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" قائلا: " لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي".

وأوضح أوغلو أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وأن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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