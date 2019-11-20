قرر الاتحاد العالمي للكارتية، اختيار رئيس لجنة التحكيم الايرانية "جواد سليمي" ضمن محكمي الالعاب الاولمبية في طوكيو للعام 2020.

وفي رسالة بعثها الى اتحاد الكارتية الوطني، وجّه الاتحاد العالمي للكارتية دعوة رسمية الى رئيس لجنة المحكمين الايرانية، عضو مجلس التحكيم العالمي والاسيوي "جواد سليمي" للانضمام الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

وتضم لجنة محكمي الالعاب الاولمبية في طوكيو 13 حكما، بمن فيهم الحكم الايراني سليمي ليكون حضوره الدولي الثالث بعد الالعاب الاولمبية الشبابية 2018، ودورة الالعاب الشاطئية 2019.