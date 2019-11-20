  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268619 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: رياضة  
حكم ايراني ينضم الى محكمي الالعاب الاولمبية 2020

حكم ايراني ينضم الى محكمي الالعاب الاولمبية 2020

قرر الاتحاد العالمي للكارتية، اختيار رئيس لجنة التحكيم الايرانية "جواد سليمي" ضمن محكمي الالعاب الاولمبية في طوكيو للعام 2020.

وفي رسالة بعثها الى اتحاد الكارتية الوطني، وجّه الاتحاد العالمي للكارتية دعوة رسمية الى رئيس لجنة المحكمين الايرانية، عضو مجلس التحكيم العالمي والاسيوي "جواد سليمي" للانضمام الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.
وتضم لجنة محكمي الالعاب الاولمبية في طوكيو 13 حكما، بمن فيهم الحكم الايراني سليمي ليكون حضوره الدولي الثالث بعد الالعاب الاولمبية الشبابية 2018، ودورة الالعاب الشاطئية 2019.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/8476 sec