سحق تورونتو رابتورز منافسه تشارلوت هورنتس 132-96 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين بعدما قدم أو.جيه أنونوبي أفضل عرض في مسيرته.

وسجل أنونوبي 24 نقطة وأضاف باسكال سياكام 20 نقطة ونورمان باول 17 نقطة وساهم البديل تيرينس ديفيز في الانتصار بإحراز 16 نقطة.

كما سجل رونداي هوليس جيفرسون 15 نقطة وأضاف كريس بوشير 11 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأحرز فريد فان فليت 11 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليحقق رابتورز فوزه الخامس على التوالي على أرضه هذا الموسم.

ولم يشارك أنونوبي في الربع الأخير بعدما تعرض لإصابة في عينه اليمنى خلال الربع الثالث لكن الفريق قال إنه كان يمكنه العودة للعب إذا احتاجه المدرب.

وسجل مارفين وليامز 14 نقطة مع هورنتس وأضاف مايلز بريدجز وبيسماك بيومبو 13 نقطة لكل منهما لكن الفريق خسر بعد الفوز في مباراتين متتاليتين.

وأنهى رابتورز النصف الأول بفارق أربع نقاط فقط واتسع الفارق إلى 18 نقطة بعد الربع الثالث ثم زاد إلى 38 نقطة قبل خمس دقائق و20 ثانية من النهاية