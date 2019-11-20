قال مسؤولان من أفغانستان إن حركة طالبان أطلقت يوم الثلاثاء سراح الأمريكي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس اللذين كانت تحتجزهما رهينتين وذلك في إطار اتفاق مبادلة سجناء مع الحكومة الأفغانية.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه تم إطلاق سراح الأستاذين الجامعيين وهما محل رعاية الآن.

وجرت مبادلة الرهينتين بثلاثة من قادة المتشددين منهم المتشدد البارز أنس حقاني.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر من حركة طالبان الأفغانية أن ثلاثة قادة معتقلين لدى الحكومة الأفغانية وتطالب بهم حركة طالبان، وصلوا إلى قطر في جزء من عملية مبادلة سجناء برهينتين غربيتين.

وقالت المصادر المطلعة على عملية التبادل، أحدها في مقر القيادة السياسية للحركة بقطر، إن الرهينتين الأميركي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، سيطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم.

من جهته، اتفق الرئيس الأفغاني أشرف غني ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على وقف لإطلاق النار في أفغانستان بصفته شرطا أساسيا لبدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وخلال اتصال هاتفي بين غني وبومبيو، جدد الأخير عزم واشنطن على تحقيق سلام دائم في أفغانستان.

وبحسب بيان للقصر الرئاسي الأفغاني، فقد أشاد وزير الخارجية الأميركي بدور الجيش الأفغاني في القضاء على معاقل تنظيم داعش بأفغانستان.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت قبل أيام عزمها الإفراج عن ثلاثة من القادة، بينهم أنس حقاني الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني نائب زعيم حركة طالبان، وحافظ عبد الرشيد شقيق محمد نبي عمري عضو المكتب السياسي لحركة طالبان، ومالي خان خال سراج الدين حقاني.

وقال الرئيس الأفغاني حينها إنه سيفرج عن السجناء -ومن بينهم أنس حقاني- من سجن باغرام، مؤكدا أن القرار "كان صعبًا ولكنه مهم"، لأنه يمهد الطريق أمام مفاوضات مباشرة بين الحكومة وطالبان، حسب تعبيره.

في المقابل، ستفرج حركة طالبان عن أستاذين غربيين يعملان بالجامعة الأميركية في كابل اختطفتهما في أغسطس/آب 2016.

وجاءت الصفقة بين الحكومة الأفغانية وطالبان بوساطة أميركية، حيث وقع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاده اتفاقية إطلاق سراح المعتقلين من سجن باغرام، في حين تعهدت طالبان ببدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.