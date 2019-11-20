ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاتهما في واشنطن الأسبوع الماضي بأن أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400) التي اشترتها هذا العام من روسيا على الرغم من احتجاج شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

على الرغم من تهديدات امريكا بفرض عقوبات على تركيا

وعقد أردوغان وترامب محادثات في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما المتحالفين. وتقول واشنطن إن منظومة (إس-400) تشكل تهديدا لطائراتها إف-35 المقاتلة وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة التي كانت قد تعاقدت على شرائها.

وأضاف أردوغان خلال حديثه إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان أنه أبلغ ترامب كذلك أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها المتصلب بشأن طائرات إف-35، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط.

من جانب آخر قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن تركيا أمرت باعتقال 133من أفراد الجيش، للاشتباه في صلاتهم بشبكة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وأضافت الوكالة أنه يجري البحث عن المشتبه بهم في إطار عملية تركزت في إقليم أزمير الساحلي في غرب البلاد، وأضافت أن 82 منهم مازالوا بالخدمة.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15يوليو عام 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وغيرهم في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب. ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة، قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه.

ودافعت انقرة عن الإجراءات قائلة إنها رد ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد، وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.