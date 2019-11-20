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رقم الخبر: 268612 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: رياضة  
بول بوجبا يفضل يوفنتوس على التوقيع مع ريال مدريد

بول بوجبا يفضل يوفنتوس على التوقيع مع ريال مدريد

كشفت مصادر مقربة من اللاعب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يفضل العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط الفرنسي ملعب أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن أكد ​​في يونيو / تموز الماضي أنه يريد خوض تحدياً جديداً ، لكنه فشل بتحقيق ذلك في النهاية.

واستمتع بوجبا بفترة إيجابية مع يوفنتوس بين عامي 2012 و 2016 ، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي ، فضلاً عن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في برلين عام 2015.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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