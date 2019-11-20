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رقم الخبر: 268610 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: محليات  
روحاني: إيران وكمبوديا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون
خلال تسلم أوراق اعتماد سفير كمبوديا غير المقيم في طهران

روحاني: إيران وكمبوديا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني أن طهران ترحب بتوسيع العلاقات مع "بنوم بنه" وقال: إن إيران وكمبوديا لديهما قدرات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية لتوسيع وتعميق العلاقات والتي ينبغي استخدامها.

وخلال تسلمه أوراق اعتماد سفير كمبوديا غير المقيم في طهران " اونغ سه آن" ، أعرب الرئيس روحاني عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والقطاع الخاص بين البلدين، مضيفا: أن كامبوديا بامكانها ان تلعب دورا مهما في المزيد من التعاون بين إيران ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) .

بدوره أشار سفير كمبوديا غير المقيم في طهران وخلال تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس روحاني، إلى مجالات التعاون التجاري والاستثماري والسياحي الشامل بين البلدين، مؤكدا ضرورة السعي لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأكد "أونغ سه آن" على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكمبوديا لديهما مواقف مشتركة في المحافل الدولية، ويدعمان احدهما الآخر ، مضيفا: أن كمبوديا تدعم مواقف طهران الإقليمية والعالمية وتسعى إلى علاقات أفضل وأكثر ودية مع إيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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