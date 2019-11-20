جمع حوالي 2 مليون دولار في الولايات المتحدة لإنشاء النموذج الأولي من الدراجة النارية الطائرة. ووفقا للمطورين، فإن الدراجة ستطير على ارتفاع يصل إلى 4.5 متر وتصل سرعتها إلى 640 كم في الساعة، بينما مدة الطيران من 10 إلى 22 دقيقة.

ووفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن الشركة المصنعة تنوي تطوير نموذج خفيف وسيتم طرحه للبيع، حيث تصل سرعة هذه الدراجة إلى 96 كم في الساعة فقط، وفي الوقت نفسه لن يحتاج الشخص إلى رخصة طيران لقيادتها.

ولكن يتعين على الشخص الذي يريد اقتناء الدراجة الطائرة، أن ينهي برنامج تدريبي خاص.

وتريد الشركة أن تعرض نسخة دراجاتها الطائرة المتطورة لوزارة الدفاع والسلطات الحكومية، حيث يستطيع فقط طيار محترف قيادة هذه الدراجة.

ويشار إلى أن الدراجة الطائرة ستتمتع بميزة الهبوط والإقلاع العموديين، وستعمل محركاتهما على وقود الكيروسين أو الديزل.