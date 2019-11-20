  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268609 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 16:22 الاقسام: منوعات  
إطلاق دراجات نارية طائرة

إطلاق دراجات نارية طائرة

جمع حوالي 2 مليون دولار في الولايات المتحدة لإنشاء النموذج الأولي من الدراجة النارية الطائرة. ووفقا للمطورين، فإن الدراجة ستطير على ارتفاع يصل إلى 4.5 متر وتصل سرعتها إلى 640 كم في الساعة، بينما مدة الطيران من 10 إلى 22 دقيقة.

ووفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن الشركة المصنعة تنوي تطوير نموذج خفيف وسيتم طرحه للبيع، حيث تصل سرعة هذه الدراجة إلى 96 كم في الساعة فقط، وفي الوقت نفسه لن يحتاج الشخص إلى رخصة طيران لقيادتها.

ولكن يتعين على الشخص الذي يريد اقتناء الدراجة الطائرة، أن ينهي برنامج تدريبي خاص.

وتريد الشركة أن تعرض نسخة دراجاتها الطائرة المتطورة لوزارة الدفاع والسلطات الحكومية، حيث يستطيع فقط طيار محترف قيادة هذه الدراجة.

ويشار إلى أن الدراجة الطائرة ستتمتع بميزة الهبوط والإقلاع العموديين، وستعمل محركاتهما على وقود الكيروسين أو الديزل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1177 sec