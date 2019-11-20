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رقم الخبر: 268608 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 16:22 الاقسام: منوعات  
مئات الدورنات في سماء الصين تنفذ عرضاً مثيراً للإعجاب

مئات الدورنات في سماء الصين تنفذ عرضاً مثيراً للإعجاب

شهد زوار معرض الطيران السنوي في مدينة نانتشانغ الصينية، عرضا جويا مثيرا للغاية حيث حلقت مئات الطائرات دون طيار، لتكوين أشكال ثلاثية الأبعاد في السماء.

واتخذت نحو 800  طائرة دون طيار، أشكال طائرة عملاقة، وطائرة مروحية، وطائرات أخرى مقاتلة، كونها مزودة بمصابيح مشرقة كبيرة، ما جعلها تخلق في سماء الليل عرضا متوهجا مثيرا للإعجاب، خلال مؤتمر نانتشانغ السنوي للطيران لعام 2019، وهو معرض يكشف عن آخر ابتكارات الصين في تقنيات الطيران والفضاء والطائرات دون طيار (الدرونات).

وحلقت الدرونات في تناسق تام، وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها وكالة (شينخوا) للأنباء، يوم السبت الماضي، الدرونات وهي تحلق بشكل متزامن مثالي لتغيير شكلها فوق الماء، ما يوهم المشاهد بوجود أشكال مزدوجة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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