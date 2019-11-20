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رقم الخبر: 268607 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 16:23 الاقسام: منوعات  
ضحية جديدة للسيلفي في تايلاند

ضحية جديدة للسيلفي في تايلاند

توفي سائح فرنسي في الثلاثينات من عمره، عندما حاول التقاط صورة (سيلفي) بالقرب من شلال في إحدى جزر تايلاند السياحية.

وقالت الشرطة في تايلاند، الجمعة، إن سائحا فرنسيا لقي حتفه، بعد ظهر الخميس، إثر سقوطه من أعلى شلال، بينما كان يحاول التقاط صورة سيلفي.

ووفقا لتقارير، فقد وقعت الحادثة في جزيرة (كوه ساموي) التايلاندية، التي تعد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل نقطة جذب للسياح.

وأوضح المسؤول في الشرطة السياحية التايلاندية أن السائج الفرنسي، البالغ من العمر 33 عاما، سقط من شلال (نا موييانغ 2)، وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني في يوليو الماضي.

وقال لوكالة فرانس برس، خلال اتصال هاتفي: (استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته لأن الشلال زلق وشديد الانحدار)، مشيرا إلى أن المكان أغلق ووضعت لافتة تحذر السياح من خطر الاقتراب.

وأوضح المسؤول في الشرطة أن صديق السائح القتيل قال إنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي، لكنه انزلق وسقط.

الجدير بالذكر أن تايلاند تعتبر وجهة آمنة للسياح إلى حد كبير، وتستقطب أكثر من 35 مليون زائر كل عام، غير أن هذا القطاع تعرض لصفعة قوية عام 2018، إثر غرق عبارة تقل سياحا صينيين في جنوب البلاد، الأمر الذي نجم عنه مقتل 47 شخصا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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