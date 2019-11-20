افتتحت وزارة الآثار المصرية مقبرتي إيدو وقار بالجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزيارة بعد الانتهاء من أعمال الترميم بهما.

يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق مقبرتي "سشم نفر الرابع" و"خوفو خف إف" للبدء في أعمال الترميم بهما، حيث تتبع

وزارة الآثار سياسة عملية فتفتح بعض المقابر للزيارة مقابل إغلاق أخرى للترميم.

وأوضح مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين، أن أعمال الترميم في مقبرة قار شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفا ميكانيكيا، وتدعيم سقفها عند المدخل، وملئ الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية.

وتقع هذه المقبرة شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، وهي مقبرة منحوتة في الصخر، يعود تاريخها للأسرة السادسة من الدولة القديمة، لعهد الملك بيبي الأول، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف على مدينتي خوفو ومنكاورع الهرميتين، مفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف على هرم بيبي الأول.

أما بالنسبة لمقبرة إيدو، فأشار محيي الدين إلى أنها خضعت للتنظيف الميكانيكي وتمت تقوية بعض الأجزاء في السقف، كما تم تدعيم وتقوية الأجزاء الضعيفة لقوالب الطوب اللبن بالصالة الخارجية للمقبرة.

وتقع هذه المقبرة بجانب نظيرتها السابقة، وتعود لذات التاريخ، وصاحبها هو ابن قار ومن وظائفه الكاهن بهرم بيبي الأول والمشرف على الكتبة ومفتش الكهنة المطهرين لهرمي خوفو وخفرع.