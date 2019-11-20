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رقم الخبر: 268599 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 16:24 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد على توسيع التعاون الاقتصادي مع دول العالم
خلال استقباله سفراء إيران في 9 دول مختلفة

الرئيس روحاني يؤكد على توسيع التعاون الاقتصادي مع دول العالم

اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، خلال استقباله سفراء ايران الجدد في 9 دول مختلفة على تطوير التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.
واستقبل رئيس الجمهورية، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء سفراء ايران الجدد في كل من فنلندا والكونغو و نيوزيلندا و باكستان و غينيا و كينيا و السنغال و تركمانستان وتونس قبل توجههم الى مقار عملهم.
واعرب روحاني في هذا اللقاء عن تمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في اداء مهامهم، داعيا الى تعريف قدرات وامكانيات ايران للمستثمرين والقطاعين العام والخاص في تلك الدول، وحثهم على السعي لتطوير العلاقات الشاملة وتعزيزها مع الدول الأخرى.
واكد الرئيس الايراني على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي، وان يساهم السفراء في تعزيز نشاط القطاع الخاص والتجارة مع بقية الدول.
واشار روحاني الى انتخاب "السيدة وديعتي" سفيرا جديدا لايران لدى فنلندا، وأكد على استمرار مشاركة المرأة في مختلف مستويات ادارة شؤون البلاد باعتبار ذلك أحد السياسات الاساسية للحكومة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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