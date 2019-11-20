اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، خلال استقباله سفراء ايران الجدد في 9 دول مختلفة على تطوير التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.

واستقبل رئيس الجمهورية، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء سفراء ايران الجدد في كل من فنلندا والكونغو و نيوزيلندا و باكستان و غينيا و كينيا و السنغال و تركمانستان وتونس قبل توجههم الى مقار عملهم.

واعرب روحاني في هذا اللقاء عن تمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في اداء مهامهم، داعيا الى تعريف قدرات وامكانيات ايران للمستثمرين والقطاعين العام والخاص في تلك الدول، وحثهم على السعي لتطوير العلاقات الشاملة وتعزيزها مع الدول الأخرى.

واكد الرئيس الايراني على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي، وان يساهم السفراء في تعزيز نشاط القطاع الخاص والتجارة مع بقية الدول.

واشار روحاني الى انتخاب "السيدة وديعتي" سفيرا جديدا لايران لدى فنلندا، وأكد على استمرار مشاركة المرأة في مختلف مستويات ادارة شؤون البلاد باعتبار ذلك أحد السياسات الاساسية للحكومة.