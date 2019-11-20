تعثر فريق فيراري الإيطالي في جائزة سباق البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد، بعد اصطدام السائقين سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير أثناء منافستهما لبعضهما.

وحمل مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو المسؤولية لسائقيّه بعد الحادث الذي أدى إلى انسحابهما من الجولة قبل الختامية لموسم 2019، بعد تضرر السيارتين، واعتبر أن السباق كان كارثيا للفريق بسبب تسابقهما ضد بعضهما البعض في معركتهما ضمن بطولة السائقين وترتيب النقاط.

وفاز الهولندي ماكس فيرستابين بالسباق مع رد بول بعد اصطدام ثنائي فيراري وتراجع لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرات من المركز الثالث إلى السابع بسبب عقوبة.

وفي سباق مليء بالمفاجآت ونزول سيارة الأمان إلى الحلبة صعد بيير غاسلي، زميل فرستابن السابق، على منصة التتويج لأول مرة في مسيرته باحتلال المركز الثاني مع تورو روسو المملوك لرد بول في هيمنة نادرة لمحركات هوندا على المركزين الأول والثاني.

وطارد هاميلتون السائق الفرنسي حتى خط النهاية ليكتفي بالمركز الثالث لكنه عوقب بإضافة خمس ثوان إلى زمنه جراء تسببه بحادث مع ألكسندر ألبون سائق رد بول في نهاية مجنونة للجولة ما قبل الأخيرة للموسم.