  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268598 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
حادث تصادم يبعد فيراري عن الجولة قبل الختامية لموسم 2019

حادث تصادم يبعد فيراري عن الجولة قبل الختامية لموسم 2019

تعثر فريق فيراري الإيطالي في جائزة سباق البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد، بعد اصطدام السائقين سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير أثناء منافستهما لبعضهما.

وحمل مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو المسؤولية لسائقيّه بعد الحادث الذي أدى إلى انسحابهما من الجولة قبل الختامية لموسم 2019، بعد تضرر السيارتين، واعتبر أن السباق كان كارثيا للفريق بسبب تسابقهما ضد بعضهما البعض في معركتهما ضمن بطولة السائقين وترتيب النقاط. 

وفاز الهولندي ماكس فيرستابين بالسباق مع رد بول بعد اصطدام ثنائي فيراري وتراجع لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرات من المركز الثالث إلى السابع بسبب عقوبة.

وفي سباق مليء بالمفاجآت ونزول سيارة الأمان إلى الحلبة صعد بيير غاسلي، زميل فرستابن السابق، على منصة التتويج لأول مرة في مسيرته باحتلال المركز الثاني مع تورو روسو المملوك لرد بول في هيمنة نادرة لمحركات هوندا على المركزين الأول والثاني.

وطارد هاميلتون السائق الفرنسي حتى خط النهاية ليكتفي بالمركز الثالث لكنه عوقب بإضافة خمس ثوان إلى زمنه جراء تسببه بحادث مع ألكسندر ألبون سائق رد بول في نهاية مجنونة للجولة ما قبل الأخيرة للموسم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/1932 sec