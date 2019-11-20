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رقم الخبر: 268595 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 16:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران.. تصدير ألبسة ذكية تظهر درجة حرارة الأطفال الى ثلاث دول

ايران.. تصدير ألبسة ذكية تظهر درجة حرارة الأطفال الى ثلاث دول

أعلن خبراء احدى الشركات الإيرانية للعلوم المعرفية عن انتاج ألبسة ذكية للأطفال تعتمد تقنية النانو تستطيع عن طريق تغيير لونها الكشف عن وجود أي تبدلات في درجة حرارة جسم الأطفال لتنبيه الوالدين على صحة أطفالهم، وتم تصدير هذا المنتج الى ثلاث دول حتى الآن.

وتحتوي هذه الملابس الذكية على ذرات سيليكا النانو التي تعمل ضمن درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية وتبدأ بتغيير لونها عندما تتخطى درجة حرارة جسم الطفل ال 37 درجة.

وقد تم تصدير هذا المنتج الى العراق والكويت وعمان حتى الآن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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