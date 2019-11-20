كشف تقرير صحفي إسباني الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد.

وسبق أن ربطت العديد من التقارير مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، للتدرب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن والدة مبابي أخبرت مسؤولي ريال مدريد، بأن نجلها لن يجدد عقده الحالي مع سان جيرمان.

وكان النادي الباريسي قدم لمبابي عرضًا خياليًا بالحصول على 40 مليون يورو سنويًا، من أجل التوقيع على عقد جديد وعدم الانتقال إلى الميرنجي، وينتهي العقد الحالي لمبابي (20 عامًا) مع سان جيرمان في صيف 2022.

يذكر أن مسؤولين من موناكو، النادي السابق لمبابي، صرحوا بأن اللاعب كان يخطط للانتقال مستقبلًا إلى ريال مدريد، عندما قرر التوقيع مع سان جيرمان في عام 2017.