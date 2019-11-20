اكتشف الباحثون فيروساً جديداً في جسم الإنسان، حيث تم العثور عليه عبر فحص الدم وعدد من السوائل الأخرى في جسم الإنسان.

ووفقا للعلماء، ينتمي هذا النوع من الفيروسات إلى فئة البكتيريا (أي أنهم يتغذون على البكتيريا)، وعلى وجه الخصوص بكتيريا العصيات القولونية (Escherichia coli).

ووفقا لصحيفة « Phys.org»، فإن هذا النوع من البكتيريا موجود في أمعاء جميع البشر تقريبا، وأنها ليست خطيرة بل على العكس، فهي تمنع نمو البكتيريا المسببة للأمراض وتنتج فيتامين "K". ولكن في حال أصبح عددها كبير في جسم الإنسان فإنها تسبب الأمراض.

وأشار العلماء إلى أن الفيروس المكتشف الجديد يعمل عملا متناقضا، فمن ناحية يقضي على البكتيريا، ومن ناحية أخرى يجعلها أقوى في الوقت نفسه، حيث ينقل الفيروس للبكتيريا جينا خاصا يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت الصحيفة أن الفيروس الذي تم العثور عليه هو فيروس شائع جدا، كما أنواع الفيروسات الأخرى التي تتغذى على البكتيريا، حيث وجد العلماء هذا الفيروس لدى شخص من كل سبعة أشخاص.