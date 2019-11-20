كشف تقرير صحفي إسباني الثلاثاء، عن عائق كبير يهدد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو".

وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.

وأوضحت أنه رغم رغبة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في إعادة نيمار إلى "كامب نو" قبل رحيله عن منصبه ولكنه لن يضحي بإنفاق هذا المبلغ على لاعب يتعرض لإصابات كثيرة، ويقوم بسلوكيات غير منضبطة.

وشددت على أن البارسا لن يقدر أيضًا على تقديم راتب لنيمار يقترب مما يتقاضاه حاليًا مع سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نيمار دا سيلفا، أكثر اللاعبين حصولا على الأموال في باريس سان جيرمان، إذ يتقاضى الدولي البرازيلي حوالي 36 مليون يورو كراتب سنوي.