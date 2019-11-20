اعرب الرئيس الايراني "حسن روحاني" عن سعادته لنمو العلاقات بين ايران وزيمبابوي وقال: ان ايران ترحب بتنمية العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية مع جمهورية زيمبابوي متمنيا ان تساعد تلك العلاقات في التنمية الشاملة لشعبي البلدين .

وقال الرئيس روحاني خلال تسلمه اوراق اعتماد سفير زيمبابوي الجديد " كريستوفر مابانغا" ان العلاقات بين البلدين ومنذ انتصار الثورة الاسلامية كانت جيدة و ان ايران لطالما وقفت الى جانب الشعب الزيمبابوي خلال فترة الحظر عليه مؤكدا على ضرورة تنميتها نظرا للضغوط الامريكية على البلدين .

وأشار رئيس الجمهورية الى المشتركات بين شعبي البلدين والى التعاون السياسي بينهما في المحافل الدولية واضاف: نظرا لإمكانيات البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة القصوى منها ويجب تحفيز القطاع الخاص لإستثمارها.

من جانبه اشار سفير زيمباوي الجديد الى التهديدات الامريكية ضد شعبي البلدين مؤكدا على ضرورة اتحادهما لمواجهة تلك التهديدات وقال ان العدو المشترك فرض العقوبات للمارسة الضغط على ايران وزيمبابوي لوقوفهما بوجه اطماعه.

وقال ان الظروف الحالية تحتم علينا تنمية علاقاتنا في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية وذلك لما فيه مصلحة الشعبين .