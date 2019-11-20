حقق الاطباء الإيرانيون قفزات نوعية في مجال الخلايا الجذعية وتخزين دم الحبل السري للأطفال اثناء الولادة واصبحوا اليوم قادرين على حل مشكلة أكثر من سبعين بالمئة من المصابين بالأمراض الدموية وجاهزين لتصدير تقنياتهم إلى دول المنطقة.

إيران تعلن نفسها الاولى على مستوى الشرق الأوسط في القدرة على تخزين الخلايا الجذعية لدم الحبل السري.. كما تؤكد بأن تقنياتها في هذا المجال أضحت محلية بشكل كامل، وفيما تستعد لتصدير هذه الخدمات إلى دول المنطقة تتباهى بأن وعي الإيرانيين بأهمية تخزين دم الحبل السري يزيد بنسبة ثلاثين بالمئة عن وعي الأميركيين.

وأكد المدير العام لبنك دم الحبل السري «رويان»، مرتضى ضرابي، (نخزن حتى الآن أكثر من 120 ألف عينة لخلايا الحبل السري، وقد اصبحنا الاول على مستوى الشرق الاوسط، لدينا مكتبان في العراق وعمان كما لدينا عينات من الامارات وارمينيا والنروج والعديد من الدول الأخرى قادرون على توسيع الخدمات وتقديمها لدول اكثر).

نماذج الدم المخزنة يمكن زرعها لدى المصابين بأمراض ذات منشأ دموي مثل التلاسيميا وسرطان الدم بأنواعه وفقر الدم الخلقي والشلل الدماغي، وامراض ضعف الجهاز المناعي لنفس صاحب العينة او لأشخاص آخرين متفقين معه جينيا.

وأوضح المسؤول عن جودة الخدمات في رويان، امين خوش اخلاق، (يمكن لمن يرغب بتخزين الخلايا الجذعية من الحبل السري في اي مكان بالعالم ان يقوم بالحجز عبر موقعنا الإلكتروني في آخر الاسبوع 36 من الحمل ونحن نقوم بالتواصل معه لإخباره بالتفاصيل التي يجب ان يقوم بها).

وتبرز الأهمية الحياتية لتخزين هذه العينات في البنوك إلى ان أكثر من 70 في المائة من المصابين بالأمراض الدموية لا يجدون المتبرع المناسب لعلاجهم، ولكن في حال استخدام العينات المأخوذة من الشخص نفسه اثناء الولادة فإن احتمالات للرفض تصبح شبه معدومة، كما يتم بذلك الحد من خطر انتقال العدوى من المتبرع إلى المريض.