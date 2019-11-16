أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، ان رفع سعر البنزين يشكل 4 بالمئة من معدل التضخم في البلاد.

وأكد همتي، في تدوينة على الانستغرام السبت، ان معدل سعر الدولار في السوق الحرة استقر عند معدل 11400 ريال في الشهور الثلاثة الماضية، فيما شهد ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة عن الشهور الثلاثة السابقة، إثر توقعات الطلب الفصلي للعملة والعوامل السياسية واجواء رفع سعر البنزين.

يشار الى أن الحكومة الايرانية أصدرت قراراً بتعديل سعر البنزين، حيث تم تقنين توزيع البنزين بواقع 60 لتراً شهرياً بسعر 15 ألف ريال للتر الواحد، فيما حددت سعر الـ30 ألف ريال للتر خارج هذا الإطار.