وقال الوزير حجتي، في تصريح أدلى به يوم الجمعة: إنه رغم الحظر الاقتصادي والقيود المفروضة على البلاد في عمليات التبادل التجاري، إلا أنه بفضل الدعم الشامل من قبل الحكومة وجهود المنتجين والتجار والناشطين في القطاع الخاص والتنفيذ المؤثر لمشاريع الاقتصاد المقاوم في القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية والتجارية الأخرى، فانه لحسن الحظ تجتاز ظروف إنتاج السلع الأساسية وتخزينها أفضل حالاتها وليس ثمة ما يدعو للشعور بالقلق في هذا الموضوع مطلقاً.

وأضاف وزير الجهاد الزراعي: ان ارتفاع سعر البنزين لن يترك تأثيرات تذكر على تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية والغذائية وتوزيعها لأن معظم وقود المكائن الزراعية والنقل بين المدن يعتمد على المازوت والذي لم يطرأ على سعره تغيير ملموس.