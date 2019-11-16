أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، في النصف الأول من العام الجاري، تصدير 8ر15 مليون طن من المعادن ومنتجات المعادن بقيمة 3 مليارات و891 مليون دولار، ما يؤشر الى تحقيق حوالي 40% من هدف صادرات هذا القطاع.

وسجلت البيانات، التي شملتها الدراسة الإستقصائية بشأن صادرات المنتجات المعدنية، بما في ذلك المعادن والمنتجات المعدنية في النصف الأول من العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي زيادة بنسبة 7ر11 في المائة في القيمة، وزيادة في الوزن بنسبة 3ر27 في المائة.

ومن بين هذه المنتجات، كانت السبائك الحديدية كأهم منتج للتصدير في قطاع المنتجات الفلزية في النصف الأول من هذا العام بقيمة مليار و198 مليون دولار وبوزن 3 ملايين و166 طناً، يليها خام الحديد ومركزات الحديد بقيمة 617 مليون دولار، ومنتجات الصلب بقيمة 575 مليون دولار، ونحاس الكاثود بقيمة 263 مليون دولار، ومنتجات الصلب المدرفلة بقيمة 230 مليون دولار.

وتعتبر سبائك الزنك التي تبلغ قيمتها 174 مليون دولار، وخام النحاس ومركزاته التي بلغت قيمتها 115 مليون دولار، من المنتجات الأخرى ذات القيمة العالية للتصدير، حيث بلغ إجمالي العناصر الخمسة المصدرة 5ر81 في المائة من إجمالي صادرات المنتجات المعدنية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وارتفع حجم صادرات المنتجات الفلزية إلى دول الصين وأندونيسيا وغانا وباكستان وتركيا، والأسواق الرئيسية العشرة لتصدير المنتجات المعدنية الإيرانية في الفترة المذكورة، أي ما مجموعه 6ر85 من إجمالي صادرات هذا القطاع، للصين والعراق وأندونيسيا وتايلند وتركيا وأفغانستان والإمارات وعمان وباكستان وغانا .