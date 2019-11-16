سجلت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي بـ14 نوفمبر/ تشرين الثاني، صفقات بيع أكثر من 476ر713 ألف طن من السلع بقيمة أكثر من 738 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 19 و18% حجماً وقيمة على التوالي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 283 ألفاً و973 طناً من السلع بقيمة 366 مليون دولار، شملت 267 ألفاً و723 أطنان من الصلب، و3430 طناً من النحاس، و5600 طن من الألمنيوم، و120 طناً من الموليبيدن المكثف، و12 كغم من سبائك الذهب، و5000 طن من الحجر الحديدي، و2000 طن من فحم الكوك.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع أكثر من 429 ألفاً و10 أطنان بقيمة أكثر من 375 مليون دولار، شملت 102 ألف و500 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و174 ألفاً و385 طناً من القير، و66 ألفاً و221 طناً من المواد البوليميرية، و30 ألفاً و359 طناً من المواد الكيميائية، و860 طناً من عوازل الرطوبة، و42 ألفاً و221 طناً من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و605 أطنان من الكبريت، بالإضافة إلى 1242 طناً من الزيوت، و120 طناً من غاز الأرغون.

وفي السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية، تم عقد صفقات بيع 492 طناً من مختلف أنواع السلع.