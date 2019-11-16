وبهذه المناسبة أقيمت مراسم، قال فيها رضا بانك مساعد رئيس الجمهورية: تم تكميل مطار جابهار الدولي الذي وضع تكميله منذ فترة على جدول الأعمال، وذلك خلال فترة قصيرة بلغت 4 أشهر؛ ومن خلال تفقدي للمطار شاهدت أن عمليات الصيانة والتكميل أنجزت جيداً، ومن الآن فصاعداً بإمكان المواطنين أن يستفيدوا منه في أسفارهم. وأضاف: من دواعي السرور أن عمليات الصيانة والتكميل تم إنجازها جيداً من قبل الجهة المقاولة؛ مبيناً ان مشروع ضم ميناء الشهيد بهشتي وميناء الشهيد كلانتري الى منطقة جابهار الحرة تم إرساله الى مجلس الشورى الاسلامي، معرباً عن أمله بأن يتم بحث ومناقشة هذا المشروع في المستقبل القريب.