مقتل مسلحين على صلة بهجوم انتحاري على مركز للشرطة الإندونيسية

أعلنت الشرطة الإندونيسية، مقتل مسلحين يشتبه فى أنهما على صلة بهجوم انتحارى وقع على مركز مزدحم للشرطة بثالث أكبر مدينة فى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن قائد شرطة مقاطعة سومطرة الشمالية أجوس أندريانتو قوله، "إن ثلاثة مسلحين مشتبه بهم رفضوا الاستسلام للشرطة وقاموا أوامر الاعتقال من خلال إطلاق النار على أفراد فرقة شرطة مكافحة الإرهاب أثناء تنفيذهم عملية الدهم اليوم السبت فى قرية "هامبران بيراك" بسومطرة الشمالية".

وأضاف، أن اثنين من المشتبه بهم، لقيا مصرعهما إثر إطلاق النار عليهما، فيما أصيب ضابط شرطة بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى، ولا تزال الشرطة تواصل عملية البحث عن المشتبه به الثالث، الذى تمكن من الفرار أثناء تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وكانت الشرطة الإندونيسية، قد علمت بشأن المسلحين بعد استجواب مشتبه بهم اعتقلوا فى أعقاب الهجوم الانتحارى على قسم شرطة فى مدينة "ميدان" يوم الأربعاء الماضى، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.