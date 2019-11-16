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رقم الخبر: 268327 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية تفوز بجائزة واحات العلم والتقنية الآسيوية

شركة ايرانية تفوز بجائزة واحات العلم والتقنية الآسيوية

فازت الشركة الايرانية "اريا نانوسيز" من واحة العلم والتقنية في محافظة فارس بجائزة افضل شركة تقنية آسيوية وذلك خلال الاجتماعات السنوية لواحات العلم والتقنية الآسيوية بدورتها الثالثة والعشرين والتي اقيمت في تايوان .

وتقدم الجائزة سنويا تزامنا مع انعقاد المؤتمر السنوي لواحات العلم والتقنية الآسيوية الى اربعة شركات رائدة في التقنيات الحديثة .

وفازت شركة "اريا نانوسيز" من واحة العلم والتقنية في محافظة فارس وللعام الرابع على التوالي بهذه الجائزة الدولية.

يذكر ان الاجتماعات السنوية لواحات العلم والتقنية الآسيوية بدورتها الثالثة والعشرين والتي اقيمت في تايوان خلال الفترة 11 الی 13 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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