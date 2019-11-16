فازت الشركة الايرانية "اريا نانوسيز" من واحة العلم والتقنية في محافظة فارس بجائزة افضل شركة تقنية آسيوية وذلك خلال الاجتماعات السنوية لواحات العلم والتقنية الآسيوية بدورتها الثالثة والعشرين والتي اقيمت في تايوان .

وتقدم الجائزة سنويا تزامنا مع انعقاد المؤتمر السنوي لواحات العلم والتقنية الآسيوية الى اربعة شركات رائدة في التقنيات الحديثة .

وفازت شركة "اريا نانوسيز" من واحة العلم والتقنية في محافظة فارس وللعام الرابع على التوالي بهذه الجائزة الدولية.

يذكر ان الاجتماعات السنوية لواحات العلم والتقنية الآسيوية بدورتها الثالثة والعشرين والتي اقيمت في تايوان خلال الفترة 11 الی 13 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.