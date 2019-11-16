  • السبت ١٨ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268325 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
«قضم الأظافر» أسبابه وطرق التخلص منه

«قضم الأظافر» أسبابه وطرق التخلص منه

تعتبر عادة «قضم الأظافر» إحدى العادات السيئة التي يعاني الكثيرون منها، صغارا وكبارا، فما أسباب هذه العادة وكيف يمكن التخلص منها.

تنتشر عادة «قضم الأظافر» بكثرة ولا تعرف هذه العادة عمرا زمنيا محددا، حيث يعاني منها الكبار والصغار.

ترتبط هذه العادة بالإجهاد أو الملل أو حتى التركيز الشديد، وتساهم بزيادة احتمالية خطر الإصابة ونقل عدوى الأمراض عن طريق الفم، بالإضافة لأنها تؤثر على الشكل الجمالي للأظافر.

كما يمكن أن تؤدي إلى حدوث آفات جلدية والتهابات موضعية.

التخلص من قضم الأظافر

يمثل الأطفال شريحة كبيرة من الأشخاص الذين تنتشر فيهم هذه العادة، ويطلب التعامل معهم بشكل مسؤول وذلك من خلال تشجيعهم على ترك هذه العادة، وعدم ممارسة ضغوط عليهم لأن ذلك سيؤدي لنتائج عكسية.

وللأشخاص الأكبر سنا، يجب التعامل معهم على أساس الجانبين الصحي والجمالي، وما لهذه العادة من دور في تشويه أظافر الأصابع واليدين.

قواعد بسيطة للتخلص من قضم الأظافر

-الابتعاد عن «حجة التقليم» لأن هذه الحجة تدفع صاحبها إلى قضم الأظافر، بل يمكنك استبدالها بمقص الأظافر.

-ترطيب اليدين باستمرار باستخدام مرهم خاص، لأن ذلك سيشكل حاجزا لمنع تقليم الأظافر بالفم، الأمر الذي ينعكس عليه الإقلاع عن العادة على المدى الطويل.

-ممارسة الرياضة لإخراج الطاقة السلبية والقلق والحالة العدائية.

-طلاء الأظافر بمادة خاصة لمنع عملية القضم، حيث يساهم بالتقليل من العادة والإقلاع عنها.

-مضغ علكة أو إمساك قلم أو استخدام كرة إسفنجية، كلها أشياء تساهم على الإقلاع عن هذه العادة حيث تساهم بإشغال الشخص عن قضم أظافره.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0717 sec