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رقم الخبر: 268324 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة

العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة

أوضح العلماء بمدرسة الطب في بوسطن الأمريكية أن دروس اليوغا وتمارين التنفس تستطيع خلال فترة وجيزة من الزمن تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

ونشر العلماء نتائج دراستهم بهذا الشأن على موقع MedicalXpress الإلكتروني، حيث توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن ممارسة اليوغا تساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وشملت الدراسة 30 شخصا تابع العلماء حالتهم الصحية خلال 3 أشهر.

وقالت صاحبة الدراسة دكتورة بيولوجيا الأعصاب، ماريسا سلفيري، إن نوعية نوم المرضى تحسنت بعد شهر فباتوا أكثر هدوءا. أما أعراض الإرهاق الجسدي فزالت تقريبا، وباتت أقل وضوحا في بعض الأحيان.

واستطردت الدكتورة قائلة إن عددا أكبر من الناس سيمارسون اليوغا من أجل تحسين حالتهم الصحية ومزاجهم النفسي. وذلك بفضل معلومات يطرحها العلم .

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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