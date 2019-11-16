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رقم الخبر: 268323 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: منوعات  
العثور على غوّاصة أمريكية مفقودة منذ 75 عاماً

العثور على غوّاصة أمريكية مفقودة منذ 75 عاماً

عثرت مُنظمة أمريكية على غوّاصة مفقودة منذ عام 1944 تعرّضت لهجوم من طائرة يابانية خلال الحرب العالمية الثانية، في قاع بحر الصين الشرقي، وأعلنت مُنظمة «لوست 52 بروجكت»، المُتخصّصة بالبحث عن السفن الأمريكية المفقودة، العثور على الغوّاصة «يو إس إس جرايباك» قبالة ساحل أوكيناوا في اليابان،

وأوضحت «لوست 52 بروجكت»، وهي منظمة مُكرّسة لتوفير إحصاءات عن البحّارة المفقودين لأسرهم وللبلاد، أن الغواصة التي اختفت عام 1944 كان على متنها طاقم مؤلّف من 80 رجلاً، وأضافت: «لم يتم العثور على حطام الغوّاصة منذ ذلك الحين، لأن المعلومات التي سجّلها اليابانيون حول مكان سقوطها قد ترجمت بشكل غير صحيح، ما أفرز لغزاً دام 75 عاماً». وعثرت المنظمة على الغوّاصة بعد الاطلاع على وثائق عسكرية بالإحداثيات الصحيحة، واستخدمت مركبات ذاتية القيادة تحت سطح البحر للعثور على الحطام في 5 يونيو على بعد 80 كيلومتراً من جنوب أوكيناوا، وعلى عمق نحو 430 متراً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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