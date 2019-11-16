وأوضحت «لوست 52 بروجكت»، وهي منظمة مُكرّسة لتوفير إحصاءات عن البحّارة المفقودين لأسرهم وللبلاد، أن الغواصة التي اختفت عام 1944 كان على متنها طاقم مؤلّف من 80 رجلاً، وأضافت: «لم يتم العثور على حطام الغوّاصة منذ ذلك الحين، لأن المعلومات التي سجّلها اليابانيون حول مكان سقوطها قد ترجمت بشكل غير صحيح، ما أفرز لغزاً دام 75 عاماً». وعثرت المنظمة على الغوّاصة بعد الاطلاع على وثائق عسكرية بالإحداثيات الصحيحة، واستخدمت مركبات ذاتية القيادة تحت سطح البحر للعثور على الحطام في 5 يونيو على بعد 80 كيلومتراً من جنوب أوكيناوا، وعلى عمق نحو 430 متراً.