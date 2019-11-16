أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، يوم الخميس، أن كلابا تعمل في الجيش قتلت الرجل الذي كان مكلفا بتدريبها وإطعامها.

ووفقا لما نشرته وكالة (أسوشيتيد برس)، تم اكتشاف الواقعة عندما شاهد أحد الضباط في ثكنات فلوجفلد، جنوب فيينا، كلبين من نوع شيبرد البلجيكي يركضان بحرية.

وتم استدعاء مدرب متخصص لإعادة الكلبين، لكنه وجد زميله المسؤول عن تدريب الكلبين مقتولا، وتبدو عليه آثار نهش الكلاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميشائيل باور، إن المدرب صاحب الـ31 عاما، هاجمته الكلاب أثناء فترة مناوبته، عندما قام بإخراجهما لتدريبهما.

وأوضح أنه يتم الاستعانة بالكلاب لدخول المباني التي من المحتمل أن يكون بداخلها أعداء والتصدي لهم.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع النمساوية، فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.