قال مدير بنك دم الحبل السري في معهد رويان الايراني مرتضى ضرابي إن مؤسسته تتطلع إلى تصدير المنتجات الخليوية حيث باتت الأنسجة الجنينية وعينات دم الحبل السري متاحة للتصدير.

واضاف ضرابي في تصريح أدلى به خلال مراسم بمناسبة اليوم العالمي لدم الحبل السري في معهد رويان البحثي، إنه تم تسمية هذا اليوم لغرض توعية الناس بأهمية دم الحبل السري.

ونوه الى أنه في الولايات المتحدة يقل وعي الناس بأهمية تخزين دم الحبل السري عن 10٪ ، بينما يزيد في إيران على 40٪ حيث يدركون أهمية هذا النشاط.

ولفت الى أنه يتم استخدام الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في علاج أكثر من 80 مرضاً ، وبالإضافة إلى ذلك أظهرت فعاليتها في علاج الأمراض الناجمة عن العيوب الخلقية.

وتابع: إنه على سبيل المثال ، يتم استخدام الغشاء الأمنيوسي باعتباره ضمادة بيولوجية كما يستخدم السائل الجنيني لعلاج تلف الغضروف.

وأفاد ضرابي: إن منتج الغشاء الأمنيوسي سيدخل قريبا إلى السوق الإيراني كما ان السائل الغضروفي يستخدم في دول عديدة مثل الولايات المتحدة لعلاج الإصابات الرياضية.

واشار الى إنه بات بامكان ايران تصدير الغشاء الجنيني وعينات دم الحبل السري.

ولفت ضرابي إلى أنه يمكن تخزين دم الحبل السري بشكل مطلوب في البلاد على مدى 20 عاما ، ويمكن الآن زيادة سعة تخزين عينات دم الحبل السري إلى الضعف.