والفيلم هو آخر أعمال مخرج مسلسل «شاحنتي الحلوة» وأفلام «الاستطلاع الأخير» و«تعقب الظلال» حيث استمرت عملية تصويره شهرين، ليدوي الآن مراحله الفنية.

ويمثل في الفيلم نيما شعبان ‌نجاد، وهومن حاجي‌عبداللهي، ومحمد بحراني، ومجيد مظفري وسیما تیرانداز.

يذكر أن «تورقوزآباد» هي منطقة تقع في ضواحي طهران، ذاع صيتها بعد أن رفع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة صورة لواجهة إحدى ورشات غسل المفروشات بهذه المنطقة، زاعماً أنه مستودع نووي، ما أثار سخرية واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.