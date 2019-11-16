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رقم الخبر: 268312 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم «تورقوزآباد» الهزلي على طاولة المونتاج

فيلم «تورقوزآباد» الهزلي على طاولة المونتاج

يطوي فيلم «تورقوزآباد» الهزلي للمخرج علي شاه حاتمي وإنتاج جليل شعباني مراحل المونتاج وذلك بعد انتهاء عمليات التصوير.

والفيلم هو آخر أعمال مخرج مسلسل «شاحنتي الحلوة» وأفلام «الاستطلاع الأخير» و«تعقب الظلال» حيث استمرت عملية تصويره شهرين، ليدوي الآن مراحله الفنية

ويمثل في الفيلم نيما شعبان ‌نجاد، وهومن حاجي‌عبداللهي، ومحمد بحراني، ومجيد مظفري وسیما تیرانداز.

يذكر أن «تورقوزآباد» هي منطقة تقع في ضواحي طهران، ذاع صيتها بعد أن رفع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة صورة لواجهة إحدى ورشات غسل المفروشات بهذه المنطقة، زاعماً أنه مستودع نووي، ما أثار سخرية واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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