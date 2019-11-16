معادي الذي حضر برفقة مخرج فيلم «المتر بستة ونصف» سعيد روستایي في ستوكهولم وذلك بمناسبة عرض الفيلم بهذه الدورة من المهرجان، تسلم جائزة الحصان البرونزي، وذلك لإنجازاته الفنية في مجال السينما.

ووفقاً لأمانة المهرجان فإن بيمان معادي الذي اشتهر على الصعيد الدولي بتمثيله في فيلم «عن إلي» وفيلم «انفصال نادر عن سيمين» الحائز على الأوسكار، يتسلم جائزة الحصان البرونزي، وذلك لتمثيلة المقتدر واجتيازه للتعصبات والحدود التي تفصل بين الآخرين.

ويمثل فيلم «المتر بستة ونصف» إيران في هذه الدورة من المهرجان حيث عرض في قسم «Impact»، وكان أول عرض له في يوم 8 نوفمبر الجاري، وکذلك عرض امس السبت 16 نوفمبر للمرة الثانية.

وتقام الدورة الثلاثين لمهرجان ستوكهولم الدولي السينمائي في الفترة 6 حتى 17 نوفمبر في العاصمية السويدية ستوكهولم.