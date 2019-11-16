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رقم الخبر: 268308 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: منوعات  
شاب سوري يحول منزله حديقة لأندر الحيوانات المفترسة في العالم

شاب سوري يحول منزله حديقة لأندر الحيوانات المفترسة في العالم

بعدما أطاحت الحرب بحديقة الحيوان التي كان يملكها على طريق مطار دمشق الدولي، قام شاب سوري بتحويل منزله في مدينة دمشق إلى حديقة حيوان فريدة، بانيا أسرة يتآخى فيها مع الأسود والنمور والدببة وأنواع كثيرة أخرى من أعتى الحيوانات المفترسة، غير متوقف عن السعي نحو تحقيق مشروعه "الحلم" ببناء حديقة حيوانات في بلده سوريا، رائدة على مستوى الشرق الأوسط.

زارت "سبوتنيك" الشاب السوري سامر الحمصي في منزله بحي الطبالة بدمشق لتتطلع عن كثب على تجربته المميزة التي يعيش خلالها تحت سقف واحد مع وحوش الأدغال.

تحدث مربي الحيوانات المفترسة ومروضها سامر الحمصي عن تجربته  إلى (سبوتنيك): (بدأت هوايتي بتربية الحيوانات منذ أكثر من 25 عاما عندما آويت قطة وولدت في منزلي ولفتني الحنان الذي تبديه لصغارها (شبارقها)، وكذلك الألفة التي نمت بيني وبينها، لقد ولعت بها، وأثار ذلك لديّ الرغبة باقتناء أنواع أخرى من الحيوانات، فبدأت باستيراد أنواع مختلفة من الكواسر، ومن خلال مشاركتي بالعديد من المهرجانات المحلية لاحقاً، ازدادت رغبتي بالتوسع في هذه الهواية، حيث اقتنيت شبلاً ورعيته ليكبر وينمو، فاكتشفت أن تربيتي لهذه الحيوانات المفترسة تحولها إلى حيوانات أليفة، ومع مرور الزمن بت أملك حديقة حيوان متكاملة.

وأضاف الحمصي:تجربتي هذه زادت من عشقي للحيوانات وخاصة الكاسرة منها، ولم يكن لديّ أي هدف (تجاري) من تربيتي للحيوانات ولكن مع ازدياد أعداد وأنواع هذه الحيوانات باتت تكاليف تربيتها ورعايتها أكبر بكثير من قدرتي المادية، وخاصة أن جميع زوار "الحديقة" يشاهدون الحيوانات مجاناً، وهو ما دفعني لبيع بعض "الأشبال" لأتمكن من تغطية المصاريف ورواتب العمال وتوفير طعام الحيوانات الذي يبلغ يوميا نحو طن من اللحوم، ويساعدني في القيام بهذه المهمة بعض الأصدقاء ومربي المواشي والدواجن من خلال تزويدي بحيواناتهم النافقة بأسعار ميسرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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