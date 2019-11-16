وافادت ارنا عن الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU انه اقيمت الدورة الرابعة لاعطاء جائزة افضل رياضي لعام 2019 وذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مدينة تورين الايطالية حيث تم تسمية لاعب التايكواندو الايراني "ارمين هادي بور" كأفضل رياضي لعام 2019 للرجال.

وحصل "هادي بور" على هذه الجائزة وذلك لحصولة على ثلاثة ذهبيات في منافسات Universiade الصيفية وهي Gwangju 2015 ، Taipei 2017 و Napoli 2019..

كما تم تسمية لاعبة التزحلق على الجليد من كوريا الجنوبية " كيم الانغ" الحاصلة على ذهبيتي يونيورسياد 2017

وكراسنويارس 2019 كأفضل سيدة رياضية لعام 2019.