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رقم الخبر: 268304 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 14:53 الاقسام: رياضة  
زفيريف يهزم ميدفيديف ويوجه لطمة لنادال بالبطولة الختامية للتنس

زفيريف يهزم ميدفيديف ويوجه لطمة لنادال بالبطولة الختامية للتنس

فاز الألماني ألكسندر زفيريف يوم الجمعة، على الروسي دانيل ميدفيديف (6-4)، و(7-6)، ليبلغ نصف نهائي البطولة الختامية للتنس المقامة في لندن.

وفي مباراة امتدت لـ79 دقيقة، تغلب حامل اللقب الألماني على منافسه الروسي، ليقضي على حظوظ الإسباني رافاييل نادال، في التأهل إلى نصف النهائي.

كان نادال، الذي تغلب في وقت سابق من الجمعة على اليوناني تسيتسيباس ستيفانوس (6-7)، و(6-4)،

و(7-5) في ساعة و52 دقيقة، بحاجة لفوز ميدفيديف على زفيريف، كي يقفز للمركز الأول بمجموعة أندريه أجاسي، ويتأهل بالتالي لنصف النهائي.

وبالتالي، ستصبح مواجهات نصف نهائي البطولة الختامية هي بين تسيتسيباس والسويسري روجيه فيدرر، وبين زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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