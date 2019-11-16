سجل بوسطن سيلتيكس 13 نقطة من آخر 16 نقطة في اللقاء، ليفوز 105-100 بعد انتفاضة مثيرة أمام جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق سيلتيكس فوزه العاشر على التوالي، بعد أن سجل جيسون تيتوم 24 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة مقابل 22 و20 نقطة لزميليه جايلن براون وكيمبا ووكر.

وتقدم سيلتيكس 76-71 في الربع الثالث، لكن وريورز رد بتسجيل أول 5 نقاط في الربع الرابع، واشتد الصراع في آخر 12 دقيقة، حتى حسم سيلتيكس انتصاره، وتفوق لوس أنجلوس ليكرز 99-97 على سكرامنتو كينجز.

وسجل ليبرون جيمس 18 من إجمالي 29 نقطة له في الشوط الثاني، كما قدم 11 تمريرة حاسمة ليساهم في انتصار ليكرز العاشر في آخر 11 مباراة.

وللمباراة السادسة على التوالي، سجل جيمس هاردن أكثر من 40 نقطة ليمدد هيوستون روكتس سلسلة انتصاراته بتحقيق الفوز السادس على التوالي على حساب إنديانا بيسرز بنتيجة 111-102.

وسجل هاردن 44 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة.

كما أحرز برادلي بيل 44 نقطة ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 137-116 على مينيسوتا تيمبروولفز.

وتغلب أوكلاهوما سيتي 127-119 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بعد وقت إضافي، كما فاز ممفيس جريزلز 107-106 على يوتا جاز لتتوقف سلسلة من أربعة انتصارات.