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رقم الخبر: 268302 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 14:53 الاقسام: رياضة  
رسميًا.. الإعلان عن رئيس بايرن ميونخ الجديد

رسميًا.. الإعلان عن رئيس بايرن ميونخ الجديد

وقع اختيار الجمعية العمومية لبايرن ميونخ، على رئيس النادي البافاري الجديد، خلفًا لأولي هونيس، الذي انتهت مدته بصفة رسمية الجمعة.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، عن حصول هيربيرت هاينر على أغلبية أصوات الحاضرين من الجمعية العمومية الجمعة، ليصبح رسميًا رئيسًا لبايرن ميونخ.

 وكان هونيس قد رشح هاينر لخلافته في منصب رئيس النادي منذ حوالي شهرين، ليصبح المرشح الوحيد في الانتخابات، مما دعا الجمعية العمومية للتصويت له.

 من جانبه، قال هاينر فور اختياره رئيسًا للنادي الألماني "بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم، إنه لشرف كبير بالنسبة لي الوقوف أمامكم اليوم".

وأضاف "أنحني لأولي هونيس تقديرًا له على عمله طوال حياته، ولما صنعه من أمور استثنائية هنا".

 ومنذ عام 2002، تواجد هاينر ضمن أعضاء المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ، وسبق له تولي رئاسة النادي بشكل مؤقت خلال فترة سجن هونيس بسبب تورطه في أزمة ضريبية.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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