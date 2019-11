واعلنت الخارجية الباكستانیة اليوم السبت في بيان لها ان ورشة العمل الدولية بدورتها التاسعة اقيمت في اسلام اباد بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW).

واضاف البيان ان ممثلين كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية والجزائر وبنغلادش والتشيك وسيرلانكا واوغندا واوكرانيا حضروا الى اسلام اباد للمشاركة في ورشة العمل الدولية للحماية من الاسلحة الكيماوية.

ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (بالإنجليزية: Organisation for the prohibition of chemical weapons) هي منظمة دولية يقع مقرها في لاهاي عاصمة هولندا، وهي تسهر على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.