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رقم الخبر: 268296 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 13:21 الاقسام: رياضة  
إنجاز تاريخي لطارق مؤمن وزوجته رنيم الوليلي

إنجاز تاريخي لطارق مؤمن وزوجته رنيم الوليلي

نجح طارق مؤمن لاعب السكواش المصري، والمصنف الثالث عالمياً، في إحراز لقب بطولة العالم للرجال لأول مرة في مسيرته، وذلك بعد تغلبه اليوم في النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0.

وحقق بذلك مؤمن اللقب الرابع على التوالي لمصر، ورقم 11 في تاريخها ببطولات العالم للسكواش.

واستطاع مؤمن معادلة إنجاز زوجته رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً على صعيد منافسات السيدات، والتي أحرزت أيضاً لقب بطولة العالم مرة وحيدة من قبل في عام 2017.

وأصبح طارق مؤمن ورنيم الوليلي أول زوجين ينالان لقب بطولة العالم في لعبة واحدة على مستوى العالم بالتاريخ.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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