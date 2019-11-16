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رقم الخبر: 268295 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 12:26 الاقسام: رياضة  
"شهر خودرو" يتصدر الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم
بعد فوزه على غل غهر سيرجان ..

"شهر خودرو" يتصدر الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

تصدر نادي "شهر خودرو مشهد" الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه "غل غهر سيرجان" بهدف وحيد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة اقيمت عصر الجمعة.

سجل هدف الفوز لاصحاب الارض "امين قاسمي نجاد" في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد "شهر خودرو مشهد" الى 23 نقطة منتزعا الصدارة من "سباهان اصفهان" الذي تراجع الى المركز الثاني برصيد 22 نقطة، يليه "برسبوليس" بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد "غل غهر سيرجان" عند 5 نقاط بالمركز الخامس عشر ما قبل الاخير.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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