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رقم الخبر: 268294 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 12:26 الاقسام: رياضة  
تونس تمطر شباك ليبيا برباعية في تصفيات الكان

تونس تمطر شباك ليبيا برباعية في تصفيات الكان

أمطر منتخب تونس مساء يوم الجمعة شباك ضيفه الليبي برباعية مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

سجل رباعية تونس وهبي الخزري "هدفين" في الدقيقتين 33 و88، سيف الدين الخاوي "هدفين" بالدقيقتين 41 و52، وأحرز هدف منتخب ليبيا الوحيد حمدو الهوني بالدقيقة 45.

وتصدرت تونس المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا، بينما يقبع المنتخب الليبي في المركز الأخير بلا نقاط.

وعرفت تشكيلة تونس بعض التغييرات بعد أن شارك أيمن عبد النور بعد غياب طويل، واستعاد وهبي الخزري مكانه في الهجوم.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى في نفس الاطار كالتالي:

المغرب صفر – موريتانيا صفر

تنزانيا 2 – غينيا الاستوائية 1

زيمبابوي صفر – يوتسوانا صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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