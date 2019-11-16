|رقم الخبر: 268293
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019
|الوقت: 12:25
|الاقسام: رياضة
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إيطاليا تحافظ على العلامة الكاملة بإسقاط البوسنة
واصل منتخب إيطاليا انتصاراته بالفوز على البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة، في الجولة التاسعة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.
افتتح فرانشيسكو أتشيربي أهداف المباراة بالدقيقة 21، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة بالدقيقة 37 قبل أن يختتم أندريا بيلوتي أهداف المباراة بالدقيقة 53.
وواصل الأزوري تصدره لجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد البوسنة عند 10 نقاط في المركز الرابع.
هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:
فنلندا 3 – لينشتاين صفر
ارمينيا صفر – اليونان 1
النرويج 4 – جزر فاروه صفر
سويسرا 1 – جورجيا صفر
الدانمارك 6 – جبل طارق صفر
اسبانيا 7 – مالطة صفر
رومانيا صفر – السويد 2
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