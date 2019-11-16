إيطاليا تحافظ على العلامة الكاملة بإسقاط البوسنة واصل منتخب إيطاليا انتصاراته بالفوز على البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة، في الجولة التاسعة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.