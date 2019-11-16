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رقم الخبر: 268291 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 12:26 الاقسام: رياضة  
ايران تتوج ببطولة شباب العالم بمسابقة الكبادي
التي جرت في جزيرة كيش ..

ايران تتوج ببطولة شباب العالم بمسابقة الكبادي

توج منتخب شباب ايران ببطولة العالم بمسابقة الكبادي في دورتها الاولى التي جرت في جزيرة كيش جنوب ايران وذلك بعد فوزه على نظيره الكيني في المباراة النهائية بنتيجة 42-22.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم ايران بنتيجة 23-8 وتمكنت في الشوط الثاني من زيادة الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 42-22، وتقاسمت باكستان وبنغلادش المركز الثالث.

وكانت ايران قد فازت على ماليزيا وتركمنستان وتايلند وتايوان.

يذكر ان الدورة الاولى لبطولة شباب العالم بمسابقة الكبادي اقيمت في جزيرة كيش جنوب ايران بمشاركة 13 بلدا.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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