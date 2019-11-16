التي جرت في جزيرة كيش .. ايران تتوج ببطولة شباب العالم بمسابقة الكبادي توج منتخب شباب ايران ببطولة العالم بمسابقة الكبادي في دورتها الاولى التي جرت في جزيرة كيش جنوب ايران وذلك بعد فوزه على نظيره الكيني في المباراة النهائية بنتيجة 42-22.