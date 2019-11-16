صحیفة (ایران)
📌 قائد الثورة: ازالة "اسرائیل" لا تعني ابادة الیهود
📌 روحاني: عائدات رفع سعر البنزین ستوزع علی 60 ملیون نسمة
📌 ادانة تاجر ایراني في امریکا بتهمة نقض العقوبات المفروضة علی ایران
صحیفة (جمهوری اسلامی)
📌 حوار بین السعودیة وانصارالله بشأن وقف الحرب في الیمن
📌 الاحزاب اللبنانیة تتفق علی ترشیح "محمد الصفدي" لمنصب رئاسة الوزراء
📌 المرجعیة العراقیة: مطالیب المعترضین لم تتحقق کما یجب
📌 بشار الاسد: ترکیا بصدد التضلیل، ولابد لها ان تنسحب من سوریا
📌 نظام "آل خلیفة" حوّل البحرین الی سجن کبیر
صحیفة (کیهان)
📌 قائد الثورة: التوغل في المراکز الحساسة وصانعة القرارت، اخطر من السلاح العسکري
📌 خطیب جمعة طهران: علی الحکومة ان تراقب لئلا یسري غلاء البنزین الی سائر السلع
📌 فرض الهدنة علی "اسرائیل" بعد قصفها بالصواریخ لمدة 50 ساعة.. ونتنیاهو یقبل بجمیع شروط "الجهاد الاسلامي"
📌 ترامب یعترف بتلقیه الرشوة في قضیة "اوکراین غیت"
📌 طلبة جامعة "هارفارد" یغادرون القاعة اثناء خطاب الدبلوماسي الصهیوني في نیویورك
صحیفة (آرمان ملي)
📌 الخارجیة الایرانیة: تشدید الضغوط العالمیة بذریعة حقوق الانسان
📌 ظریف یحذر من تحرکات عناصر داعش في ارمینیا وطاجیکستان
صحیفة (دنیای اقتصاد)
📌 قائد الثورة یوافق علی عفو وتخفیف عقوبات عدد من السجناء