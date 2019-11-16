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رقم الخبر: 268288 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 11:49 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

صحیفة (ایران)

📌 قائد الثورة: ازالة "اسرائیل" لا تعني ابادة الیهود
📌 روحاني: عائدات رفع سعر البنزین ستوزع علی 60 ملیون نسمة
📌 ادانة تاجر ایراني في امریکا بتهمة نقض العقوبات المفروضة علی ایران
صحیفة (جمهوری اسلامی)

📌 حوار بین السعودیة وانصارالله بشأن وقف الحرب في الیمن
📌 الاحزاب اللبنانیة تتفق علی ترشیح "محمد الصفدي" لمنصب رئاسة الوزراء
📌 المرجعیة العراقیة: مطالیب المعترضین لم تتحقق کما یجب
📌 بشار الاسد: ترکیا بصدد التضلیل، ولابد لها ان تنسحب من سوریا
📌 نظام "آل خلیفة" حوّل البحرین الی سجن کبیر

صحیفة (کیهان)

📌  قائد  الثورة: التوغل في المراکز الحساسة وصانعة القرارت، اخطر من السلاح العسکري
📌  خطیب جمعة طهران: علی الحکومة ان تراقب لئلا یسري غلاء البنزین الی سائر السلع
📌 فرض الهدنة علی "اسرائیل" بعد قصفها بالصواریخ لمدة 50 ساعة.. ونتنیاهو یقبل بجمیع شروط "الجهاد الاسلامي"
📌 ترامب یعترف بتلقیه الرشوة في قضیة "اوکراین غیت"
📌 طلبة جامعة "هارفارد" یغادرون القاعة اثناء خطاب الدبلوماسي الصهیوني في نیویورك

صحیفة (آرمان ملي)

📌 الخارجیة الایرانیة: تشدید الضغوط العالمیة بذریعة حقوق الانسان
📌 ظریف یحذر من تحرکات عناصر داعش في ارمینیا وطاجیکستان

صحیفة (دنیای اقتصاد)

📌 قائد الثورة یوافق علی عفو وتخفیف عقوبات عدد من السجناء

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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