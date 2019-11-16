صحیفة (ایران)

📌 قائد الثورة: ازالة "اسرائیل" لا تعني ابادة الیهود

📌 روحاني: عائدات رفع سعر البنزین ستوزع علی 60 ملیون نسمة

📌 ادانة تاجر ایراني في امریکا بتهمة نقض العقوبات المفروضة علی ایران

صحیفة (جمهوری اسلامی)

📌 حوار بین السعودیة وانصارالله بشأن وقف الحرب في الیمن 📌 الاحزاب اللبنانیة تتفق علی ترشیح "محمد الصفدي" لمنصب رئاسة الوزراء 📌 المرجعیة العراقیة: مطالیب المعترضین لم تتحقق کما یجب 📌 بشار الاسد: ترکیا بصدد التضلیل، ولابد لها ان تنسحب من سوریا 📌 نظام "آل خلیفة" حوّل البحرین الی سجن کبیر

صحیفة (کیهان)

📌 قائد الثورة: التوغل في المراکز الحساسة وصانعة القرارت، اخطر من السلاح العسکري