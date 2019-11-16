شارك مركز مبيعات التكنولوجيا الإيراني في الهند، ممثلا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض الهند التجاري العالمي الثالث، والذي اقيم في مركز التجارة العالمي الدائم في مومباي بمشاركة 28 دولة لعرض فرص صادرات الدول، بالإضافة إلى الشركات، وكذلك بعض القنصليات.

وقال "مجتبى قدمكاهي"، مدير مركز مبيعات التكنولوجيا الإيرانية في الهند: إن مشاركة إيران في هذا المعرض بتقديم المنتجات التكنولوجية، سيساعد على الترويج للعلامة التجارية الإيرانية، موضحا : بما أن إيران تعرف دائما بتصدير منتجات تقليدية مثل السجاد والفستق والتمور، في حين أن قدرة إيران على إنتاج منتجات عالية التقنية مرتفعة، وإذا تم إيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع تصدير هذه المنتجات، فسيتم الاعتراف بإيران كدولة ذات تكنولوجيا عالية في المستقبل غير البعيد، وسيسهل تسويق المنتجات الإيرانية في مجال التكنولوجيا، وقال انه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي ، تحتاج إيران إلى اللجوء إلى شركات ذات قيمة مضافة عالية لإنقاذ البلاد من الاعتماد على النفط الخام.

وفي إشارة إلى مشاركة إيران النشطة في المعرض، قال: إن رجال الأعمال والحرفيين الهنود كانوا حريصين على التعرف على المنتجات المعرفية الإيرانية وفي بعض الأحيان يحتشدون امام الجناح الإيراني.

السوق الهندي سوق مستعد جداً لوجود الإيرانيين والشركات الإيرانية التي تم إهمالها حتى الآن، حيث تضفي المزايا العديدة للسوق الهندي لإيران الأمل في أن يرتفع مستوى العلاقات التجارية الإيرانية مع الهند في المستقبل غير البعيد.

كانت الصين وماليزيا وأفغانستان والأرجنتين من بين الدول التي كان لها حضور قوي وعرضت منتجات أكثر تنوعا للتصدير إلى السوق الهندية مقارنة بالدول الأخرى.

أقيم معرض الهند التجاري العالمي في بومباي يومي 13 و14 نوفمبر الجاري,