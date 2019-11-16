  • السبت ١٨ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268283 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 10:29 الاقسام: دوليات  
رئيس بوليفيا السابق: طائرة أمريكية كادت أن تقلني إلى سجن غوانتانامو

رئيس بوليفيا السابق: طائرة أمريكية كادت أن تقلني إلى سجن غوانتانامو

أعلن الرئيس السابق لبوليفيا، إيفو موراليس، أن الولايات المتحدة عرضت عليه طائرة كي يغادر بوليفيا، والتي كانت ستقله إلى سجن غوانتانامو لو قبل بذلك، بحسب تعبيره.
وقال موراليس: "الولايات المتحدة اتصلت بوزير الخارجية (البوليفي) وعرضت عليه إرسال طائرة لنقلنا إلى أي مكان نتمنى​​​. كنت على يقين بأن سجن غوانتانامو سيكون مكاننا".
هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ10 من نوفمبر استقالته، استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها موراليس بولاية رئاسية رابعة.
كما قدم رئيس مجلس الشيوخ البوليفي ونائبه الأول استقالته، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد بدوره أن هذا يأتي حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية ودورها في خدمة الشعب.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0625 sec