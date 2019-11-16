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رقم الخبر: 268282 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 10:23 الاقسام: رياضة  
ايران تحجز 13 بطاقة تأهل لدورة بارا اولمبياد طوكيو 2020

ايران تحجز 13 بطاقة تأهل لدورة بارا اولمبياد طوكيو 2020

حجز الفريق الايراني المشارك في بطولة العالم للمكفوفين وضعاف البصر لألعاب القوى التي اقيمت في الامارات، 13 بطاقة تأهل لدورة باراولمبياد طوكيو 2020.

وفي آخر يوم من المسابقات التي جرت في مدينة دبي، تقلد "محمد رضاي احمدي" الميدالية البرونزية في مسابقة رمي الثقل في فئة F33 بعد ان حل بالمركز الثالث.

وبذلك يكون الفريق الايراني قد حصد 3 ميداليات ذهبية و4 فضية و4 برونزية واجمالا حصل على 13 بطاقة تأهل.

وتوج بالميداليات الذهبية : مهدي اولاد، بهزاد عزیزي وحامد اميري.

وتقلد الميداليات الفضية: مهران نكوئي، هاشمية متقيان، علي محمدياري  وأمان الله بابي.

ونال الميداليات البرونزية: سجاد محمديان، علي رضا مختاري، مهدي اولاد ومحمد رضا احمدي.

كما حصل كل من علي اصغر جوانمردي ونور محمدآرخي على المركز الرابع.

يذكر ان الفائزين بالمراكز من الاول حتى الرابع يتأهلون الى دورة بارا اولمبياد طوكيو 2020.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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