حجز الفريق الايراني المشارك في بطولة العالم للمكفوفين وضعاف البصر لألعاب القوى التي اقيمت في الامارات، 13 بطاقة تأهل لدورة باراولمبياد طوكيو 2020.

وفي آخر يوم من المسابقات التي جرت في مدينة دبي، تقلد "محمد رضاي احمدي" الميدالية البرونزية في مسابقة رمي الثقل في فئة F33 بعد ان حل بالمركز الثالث.

وبذلك يكون الفريق الايراني قد حصد 3 ميداليات ذهبية و4 فضية و4 برونزية واجمالا حصل على 13 بطاقة تأهل.

وتوج بالميداليات الذهبية : مهدي اولاد، بهزاد عزیزي وحامد اميري.

وتقلد الميداليات الفضية: مهران نكوئي، هاشمية متقيان، علي محمدياري وأمان الله بابي.

ونال الميداليات البرونزية: سجاد محمديان، علي رضا مختاري، مهدي اولاد ومحمد رضا احمدي.

كما حصل كل من علي اصغر جوانمردي ونور محمدآرخي على المركز الرابع.

يذكر ان الفائزين بالمراكز من الاول حتى الرابع يتأهلون الى دورة بارا اولمبياد طوكيو 2020.