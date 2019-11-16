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رقم الخبر: 268281 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 09:47 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
توسيع تقديم الخدمات الطبية الإيرانية الحديثة على مستوى المنطقة

توسيع تقديم الخدمات الطبية الإيرانية الحديثة على مستوى المنطقة

اشار أمين لجنة تطوير العلوم والتكنولوجيا للخلايا الجذعية في دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية، أشار إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في تقديم الخدمات الطبية الحديثة، بما في ذلك الخلايا الجذعية، منوها الى توسيع تقديم الخدمات العلاجية الحديثة لمرضى الدول المجاورة.
وأضاف الدكتور أمير علي حميدية في تصريح لإرنا اليوم السبت: لقد تغير نوع الخدمات الطبية التي تطالب بها الدول من حولنا ، ويتوقعون من الطب الإيراني ، تقديم الخدمات الصحية في مجالات مثل الخلايا الجذعية.
وتابع: نعمل على توفير القدرات المناسبة لتلبية احتياجات الدول المحيطة في مجال الخدمات الطبية الحديثة بالقدرات الحالية.
وأعلن حميدية عن تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين من الدول المجاورة كحل لبلوغ هذا الهدف وقال: نحن نتطلع إلى توفير برامج تدريبية لهم في البلاد.
وأشار إلى تقدم البلاد في مجال الخلايا الجذعية وقال: إن الخلايا الجذعية قامت بعمل جيد في مجال علاج أمراض الدم والسرطان والمتخصصين في الأمراض الجلدية وجراحة العظام يعملون أيضا في هذا المجال.
وتطرق حميدية إلى عدد مراكز زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم في البلاد وقال: لدينا 18 مركزا لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم في إيران وسندشن قريبا المركز التاسع عشر.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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